Гостям из Белоруссии показали огромный потенциал портов Ленобласти
Санкт-Петербург, 23 октября, 2020, 15:21 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области представили гостям из Минска потенциал морских портов Ленобласти для возможной диверсификации транспортных потоков Белоруссии, чтобы эта страна перестала зависеть от портов стран Прибалтики.
Напомним, 25 сентября сотрудничество России и Белоруссии в портовой сфере обсудили в Минске президент РБ Александр Лукашенко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Сегодня, 23 октября, губернатор Дрозденко уже на своей территории принимал делегацию во главе с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.
Первым делом белорусским гостям в резиденции областного правительства показали презентацию портовых проектов, расположенных на территории Ленинградской области, ознакомили с особенностями их работы, а также с условиями особых экономических зон и территорий опережающего развития.
Затем белорусская делегация отправилась уже своими глазами увидеть портовые комплексы Ленобласти, чтобы на месте познакомиться с их работой и возможностями.
«Ленинградская область является стратегическим партнером для Беларуси. Задача в ближайшие два года войти в пятерку самых крупных торговых партнеров-регионов РФ для Республики Беларусь. Сегодня мы начинаем реализовывать посыл, прозвучавший от двух глав государств, о возможности переориентации грузов Беларуси на портовые мощности Российской Федерации в Ленинградской области. Это только начало большого пути», — заявил по итогам встречи с белорусскими партнерами губернатор Александр Дрозденко.
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На своей странице в соцсети глава региона прямо заявил, что речь идет об изучении возможностей российских портов для переориентации белорусских грузов из стран Прибалтики.
«Для Россия и Беларуси это важный политический и экономический проект. Для Ленобласти новые грузы — это дополнительные налоговые поступления, рабочие места и возможности для развития территорий», — добавил Александр Дрозденко.
Стороны договорились о новой встрече в начале 2021 года.
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Добавим, что морской торговый порт Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти к 2024 году станет одним из основных морских портов для экспорта зерновых и пищевых грузов в Европу.
Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» (LUGAPORT) предполагает создание комплекса по перевалке навалочных и генеральных грузов с планируемым грузооборотом 16 млн тонн в год и комплекса по перевалке зерновых и пищевых грузов на 8,26 млн тонн в год.
Здесь планируется создать 700 новых рабочих мест. Общая площадь терминала составит 85 га, проектом предусмотрено создание пяти причалов для приема судов с осадкой до 15,5 м, а также возможность приема 1100 единиц вагонов в сутки.
Первую очередь комплекса планируется ввести к началу 2023 года, вторую — к началу 2024 года и третью очередь — к концу 2024 года.