Совет при президенте раскритиковал расширение реновации на всю Россию
Москва, 23 октября, 2020, 14:18 — ИА Регнум. Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал законопроект о распространении реновации на всю Россию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Основным принципиальным замечанием к законопроекту является его направленность на принудительное ограничение и лишение права собственности, неприкосновенность которого гарантирована Конституцией, отметил Крашенинников. Документ не обеспечивает в должной степени имущественные и жилищные права граждан и во многих аспектах не позволяет улучшить их жилищные условия, указал парламентарий.
Эксперты также обратили внимание на то, что предлагается признать утратившей силу главу 5.1 Градостроительного кодекса о видах деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий и порядке их осуществления. Вместо трех существующих видов договоров, имеющих различную специфику и отдельное регулирование, законопроектом предусматривается только один вид договора — договор о комплексном развитии территории, правовое регулирование которого незначительно различается в зависимости от характера территории, подлежащей развитию (территории с многоквартирными домами; с иными объектами капстроительства или незастроенные территории).
Такое предложение представляется непроработанным, поскольку не учитывает особенности каждого из существующих видов договоров, не имеет надлежащей правовой проработки и обоснования, отметил Крашенинников.
Большие сомнения у совета вызвали предложения по регулированию адресной программы по сносу и реконструкции многоквартирных домов. Положения законопроекта во многом основаны на аналогии с законом о реновации в Москве, но, напоминают эксперты, этот закон был принят относительно недавно, и программа реновации еще не успела полноценно быть опробованной на практике. Они уверены, что слепое копирование положений закона о реновации вряд ли сможет обеспечить надлежащую правовую основу для регулирования программы сноса и реконструкции многоквартирных домов во всей России.
При этом законопроектом не совершенствуется система переселения граждан из многоквартирных домов, подлежащих сносу, а даже во многом уменьшаются гарантии защиты их жилищных прав по сравнению с законом о реновации.
Необходимо понимать, что если государство в целях обновления городской среды допускает изъятие жилых помещений в многоквартирных домах, еще пригодных для проживания, при этом не учитывая голос каждого собственника, а распространяя на всех мнение квалифицированного большинства, то оно должно обеспечить максимально комфортные условия для граждан, чтобы не допустить ухудшения или умаления их прав на жилище и имущество, указали в совете.
«Стоит отметить, что поспешное и непроработанное внесение системных изменений в кодексы не позволяет обеспечить достаточную согласованность их самих и чревато несогласованностью с нормами других законодательных актов, что приведет к ущемлению прав и законных интересов граждан», — заявил Крашенинников.
Законопроект о реновации в субъектах РФ внесли в Госдуму 18 сентября члены Совфеда во главе с Николаем Журавлёвым и председателем комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Евгением Москвичёвым («Единая Россия»). Парламентарии предлагают дать новое полномочие правительству РФ. В случае принятия закона оно сможет принимать решение о комплексном развитии территории по предложениям органов государственной власти субъектов РФ.