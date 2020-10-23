Бишкек, 23 октября, 2020, 14:18 — ИА Регнум. За последние сутки в Киргизии зафиксировано 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, а всего с момента объявления пандемии COVID-19 заражение выявили у 54 588 киргизстанцев. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб сегодня, 23 октября.

Med.kg Коронавирус. Киргизия

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Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в южных регионах республики: в Ошской области — 127, в Баткенской области — 113 и в Джалал-Абадской области — 86.

За минувшие сутки признаны излечившимися 324 пациента, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Всего с начала пандемии выздоровели 47 050 жителей Киргизии.

За сутки в стране зафиксировано четыре смерти от коронавируса. Всего же, только по официальным данным, в Киргизии за время пандемии уже умерли 1126 пациентов с диагнозом COVID-19.