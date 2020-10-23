Бишкек, 23 октября, 2020, 14:06 — ИА Регнум. С учетом текущей эпидемиологической ситуации в Киргизии запасов лекарств для лечения пациентов с COVID-19 хватит только на месяц-полтора или не более чем на 10 тысяч больных. Об этом сообщили в фонде обязательного медстрахования.

Борьба с коронавирусом в Киргизии

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В ФОМС отмечают, что в настоящее время киргизстанские больницы имеют запас таких медикаментов на общую сумму 322,4 млн сомов (307 млн рублей).

Также стало известно о том, что с начала эпидемии коронавируса фонд обязательного медицинского страхования выделил организациям здравоохранения на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения в общей сложности 1,6 млрд сомов (1 млрд 524 млн рублей).