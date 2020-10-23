Луга , Ленинградская область, 23 октября, 2020, 12:54 — ИА Регнум. За проезд без масок и перчаток на электричках в Ленинградской области за утро 23 октября было заведено 15 административных дел. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Пресс-служба администрации Ленобласти. За поездку без масок в электричках Ленобласти за утро завели 15 дел

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Утром 23 октября сотрудники управления по транспорту Ленобласти, Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) и транспортной полиции провели рейды в поездах, курсирующих до Луги и поселка Сиверский. В итоге было составлено 15 административных дел за отсутствие масок у пассажиров электричек.

Как уточнили в пресс-службе, пассажирам также разъяснили необходимость использования средств индивидуальной защиты в эпоху распространения коронавирусной инфекции.

«Губернатор Александр Дрозденко ранее предупреждал, что область будет жестко контролировать соблюдение «масочного режима». «Лучше требовать в малом, чем потом потерять в большом», — привели слова главы региона в областной администрации.