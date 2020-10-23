Санкт-Петербург, 23 октября, 2020, 12:24 — ИА Регнум. На предстоящих новогодних праздниках на Дворцовой площади Санкт-Петербурга впервые с 2012 года поставят живую, а не искусственную ель. Об этом сообщили в Комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации правительства Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на Дворцовой площади

С 15 по 22 октября проводился опрос жителей на тему «Какая ель должна украшать Дворцовую площадь в дни новогодних и рождественских праздников: настоящая или искусственная?»

Петербуржцы могли проголосовать на сайте газеты Смольного «Петербургский дневник», в соцсетях и ппо телефону. По итогам опроса 52,2% респондентов проголосовали за установку в этот раз живого дерева, за искусственную ель высказались 47,8% участников опроса.

«Петербуржцы сделали свой выбор. Дворцовую площадь на новогодние праздники украсит настоящая ель. Украшенная новогодняя красавица появится на Дворцовой к 20 декабря», — сообщили 23 декабря в Медиацентре правительства Санкт-Петербурга.

С 2013 года да главной площади города устанавливали искусственную ель. Тогда решение сменить живое дерево на искусственное также приняли сами петербуржцы.