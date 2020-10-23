Омск, 23 октября, 2020, 11:45 — ИА Регнум. В Омске за неделю с 13 по 20 октября рост цен свыше 3% произошел на сахар, огурцы и помидоры. Также, как сообщили ИА REGNUM 23 октября в мэрии Омска, «незначительно подорожали» санитарно-гигиенические маски. Цены на антисептики остались стабильными.

Дарья Драй ИА REGNUM Трехслойные маски

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Снизились цены за указанный период (более чем на 2%) на чай, капусту, лук, морковь, пшено, гречку и рыбу. Из непродовольственных товаров подешевела туалетная бумага.

В целом, по данным мэрии, резкого роста цен на товары первой необходимости в Омске не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, проезд в городском общественном транспорте подорожал в Ставрополе.

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