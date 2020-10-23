Ставрополь, , 09:07 — REGNUM Проезд в городском общественном транспорте подорожал в Ставрополе. Теперь поездка на автобусе обойдется на два рубля дороже — 22 рубля вместо прежних 20, передает 23 октября ГТРК «Ставрополье».

Постановление о повышении цен принято региональной тарифной комиссией. Оно распространяется на перевозки пассажиров общественным транспортом по муниципальным маршрутам с регулируемыми тарифами.

В середине октября в городе Михайловске в Ставропольском крае также выросла цена на проезд в ряде маршрутных такси — с 20 до 23 рублей. В администрации заявили, что перевозчики осуществляют рейсы по нерегулируемым тарифам, а значит вправе самостоятельно устанавливать размер тарифа.

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