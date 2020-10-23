Москва, 23 октября, 2020, 11:30 — ИА Регнум. В Москве ежемесячный доход в размере более 60 тыс. рублей имеют более 45% населения. Об этом 23 октября сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи

Он отметил, что в среднем по России такого уровня дохода получается достичь 14% населения.

Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал, что основным источником доходов москвичей является зарплата. Кроме того, они зарабатывают при помощи предпринимательской деятельности, социальных трансфертов и доходов от собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве доходы жителей ежегодно увеличиваются на 6%.