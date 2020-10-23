В России от COVID-19 умерли ещё 283 человека
Москва, 23 октября, 2020, 10:55 — ИА Регнум. В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались ещё 290 человек. Об этом 23 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.
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"Зафиксировано 283 летальных исхода», — говорится в информации.
Это на семь случаев меньше, чем сутками ранее, когда умерли 290 человек.
Всего в России за время пандемии скончались от коронавирусной инфекции 25 525 человек.