Москва, 23 октября, 2020, 10:55 — ИА Регнум. В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались ещё 290 человек. Об этом 23 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Лиферинкс Йос. Чума

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

"Зафиксировано 283 летальных исхода», — говорится в информации.

Это на семь случаев меньше, чем сутками ранее, когда умерли 290 человек.

Всего в России за время пандемии скончались от коронавирусной инфекции 25 525 человек.