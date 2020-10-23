Москва, 23 октября, 2020, 10:54 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме направят запрос в адрес правительства РФ с просьбой приостановить маркировку лекарств QR-кодами на потребительской упаковке для предотвращения повального дефицита препаратов в аптеках. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

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"Маркировка, безусловно, нужна, но не за счёт дефицита и увеличения цены на лекарства. Профильные министерства должны опуститься на землю и сохранить доступность лекарственных средств для наших граждан. В целях срочного исправления ситуации мы направим соответствующий запрос в адрес правительства РФ», — заявил Миронов.

При росте показателя заболеваемости COVID-19 на всей территории Российской Федерации граждане столкнулись с серьезнейшей проблемой повсеместного исчезновения с прилавков аптек необходимых лекарственных препаратов — от простейших до жизненно важных, начался дефицит лекарств в стране, отметил парламентарий.

Он напомнил, что в мае 2020 года на основании многочисленных заявлений медицинских и фармацевтических предприятий о том, что они не успеют подготовиться к запуску системы маркировки, было предложено в период пандемии коронавируса отложить введение системы маркировки лекарственных средств, в том числе QR-кодами на вторичной (потребительской) упаковке, как минимум до 1 января 2021 года.

«При этом большинство аптек столкнулось с ситуацией некачественной маркировки, из-за чего продажа лекарственных препаратов становится технически невозможной», — заявил Миронов.

В связи с этим, по его словам, наблюдается резкий рост цен на отечественные лекарства — до 200−500%.

«Так, валидол до маркировки стоил 5 рублей за 10 таблеток. Теперь цена: 30 рублей. Цитрамон стоил 6 рублей, теперь 40 рублей. Анальгин стоил 10 рублей, теперь — 30−40 за 10 таблеток. И это цены на простейшие лекарственные препараты. Уже сейчас ясно, что система требует дополнительного тестирования», — приводит он данные.