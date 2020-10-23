Москва, 23 октября, 2020, 10:48 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 17 340 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это на 1369 случаев больше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 15 971 случай заражения. Показатель является максимальным за всё время распространения коронавируса в России.

Среди регионов лидеры прежние — Москва (5478), Санкт-Петербург (710) и Подмосковье (472).

Всего в России выявили 1 480 646 случаев заражения коронавирусом.