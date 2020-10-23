Москва, 23 октября, 2020, 10:28 — ИА Регнум. Решение о продлении программы льготного ипотечного кредитования — крайне важное и своевременное в сложившихся условиях распространения коронавирусной инфекции, считает член генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Панов. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 23 октября. «Именно эта программа стала ключевой мерой поддержки строительной отрасли, столкнувшейся с беспрецедентным падением спроса в марте-апреле этого года», — отметил эксперт.

Иван Шилов ИА REGNUM Жильё

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В то же время, по его словам, строительным организациям необходимо понимать, какие риски и «подводные камни» могут их ожидать в период действия программы. «В частности, многие застройщики при подаче заявок на получение проектного финансирования указывают завышенные, сверхоптимистичные темпы продаж и ценовые параметры в своих объектах, рассчитывая на действие льготной ипотеки по сниженным процентным ставкам на весь период реализации проекта. Банки, в свою очередь, готовы рассматривать такие параметры и принимать их для дальнейших расчетов по кредитным заявкам», — пояснил Панов.

Он обратил внимание, что гарантий дальнейшего действия программы после 1 июля 2021 года сегодня никто дать не может и существует достаточно высокая вероятность того, что она будет завершена. В этом случае, по мнению Панова, застройщики могут оказаться заложниками непростой ситуации, когда изначально запланированные параметры реализации проектов могут стать неисполнимыми, что, в свою очередь, негативным образом повлияет на условия банковского проектного финансирования. «Одновременно с этим рост на жилье может спровоцировать повышение цен на строительные материалы, что вкупе с растущей кредитной нагрузкой приведет к росту себестоимости строительства на фоне стабилизации спроса и рыночных цен после завершения программы льготного ипотечного кредитования», — добавил эксперт.