Роскосмос подал многомиллионный иск к своей головной компании
Москва, 23 октября, 2020, 10:28 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы от госкорпорации «Роскосмос» поступил многомиллионный иск к головному предприятию дивизиона — ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш», которое работает в рамках госпрограмм, в том числе связанных с развитием ГЛОНАСС. Иск на сумму свыше 93 млн рублей пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.
Претензии к госпредприятию поданы 19 октября 2020 года. Сумма иска — 93 448 661,02 рубля. Подробности пока неизвестны, но в марте арбитраж по иску госкорпорации уже взыскивал с «Техномаша» порядка 12 млн рублей пени за просрочку по одному из государственных контрактов.
Иск к «Техномашу» также подало ООО «Центр лазерных технологий» из Санкт-Петербурга. Его претензии на 4,6 млн рублей рассмотрят 9 декабря. В конце сентября 2020 года суд также удовлетворил иск «Совкомбанка», взыскав убытки в размере 80 688 761,48 рубля. Банк также требовал «признать незаконными действия ФГУП «НПО «Техномаш» по предъявлению требований №120−05/6759 от 13.10.2017, №120−05/7584
Для справки: «Техномаш» работает в оборонно-промышленной сфере. Предприятие — участник Федерации космонавтики РФ.