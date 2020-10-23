Новосибирск, 23 октября, 2020, 10:05 — ИА Регнум. В Новосибирске с понедельника, 26 октября, служебные автомобили мэрии будут предоставляться медикам для обслуживания пациентов на дому. Соответствующее распоряжение дал мэр Анатолий Локоть, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач скорой помощи

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"По договорённости с министерством здравоохранения Новосибирской области мы начинаем выделять каждый день из гаража мэрии легковые автомобили для врачей, — уточнил градоначальник. — Поддержка будет оказана поликлинике № 1, которая имеет несколько корпусов, у неё достаточно большая территория. Транспорта сегодня действительно не хватает. Мы будем предоставлять машины, чтобы помочь нашим врачам работать в этих непростых условиях».

Машины будут работать ежедневно, а по окончании рабочего дня их будут дезинфицировать.