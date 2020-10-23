Санкт-Петербург, 23 октября, 2020, 07:57 — ИА Регнум. Система здравоохранения Санкт-Петербурга готова к возможному дальнейшему ухудшению ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в то время как главная задача властей и жителей города — не допустить такого ухудшения. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире телеканала «Россия-24».

ИА REGNUM Александр Беглов

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"Петербург подготовлен на случай ухудшения ситуации с коронавирусом: есть все необходимые препараты, медики полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты <…> разработаны методики лечения», — сказал глава региона.

Он отметил, что власти Петербурга еще весной начали создавать резерв инфекционных коек и делают всё возможное, «чтобы лечение пациентов с коронавирусом было не в ущерб оказанию плановой медицинской помощи».

Однако основная ставка делается на профилактику, недопущение дальнейшего расползания инфекции.

«Город готов, запас прочности у нас есть, но петербуржцы должны соблюдать правила и рекомендации Роспотребнадзора», — сказал Александр Беглов.

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Губернатор напомнил, что до 29 ноября продлены действовавшие ограничения и правила в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также запрещена работа заведений общепита с 23 до 6 часов утра, проведение развлекательных мероприятий в кафе и ресторанах. В общественном и пригородном транспорте действует обязательный масочный режим. Все предприятия и организации, работающие с посетителями, обязаны соблюдать безопасные стандарты и получить QR-код, подтверждающий их союлюденние.

«Дополнительные ограничения вводить пока не планируем, но будем жестко контролировать соблюдение мер, которые уже приняты», — подчеркнул Александр Беглов.

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В то же время нарушителей будут привлекать к ответственности. С начала пандемии выявлено более 9500 правонарушений эпидемической безопасности, выписано штрафов на 54 млн рублей.

«Большинство жителей нашего города с пониманием относятся к принятым мерам. Никто не хочет болеть сам и заражать близких, но самое главное — никто не хочет еще более жёстких мер, которые неизбежно приведут к сложностям в экономике, повлияют на качество жизни», — подытожил Александр Беглов.