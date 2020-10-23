Москва, 23 октября, 2020, 08:59 — ИА Регнум. Комментарий департамента информации и печати МИД России, согласно которому отсутствие сведений об отравляющих веществах в докладе ОЗХО по расследованию инцидента с блогером Алексеем Навальным говорит о безосновательности обвинений России в умышленном отравлении, вызвал реакцию в сети. Граждане выразили мнение 22 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Исцеление

«Там эксперты и суды по таким делам покруче нашего Басманного. Голову включите, и поставьте себя на место властей РФ. Допустим, Вам бы захотелось отравить Навального. Стали бы вы этот самый новичок использовать? Только честно», — задаёт вопрос Николай Е.

Многие комментаторы пришли к выводу, что страны Европы перестали даже прикрываться какими-то юридическими основаниями и обвиняют Россию просто голословно. Граждане считают, что подобное поведение говорит лишь о том, что никаких доказательств якобы отравления Навального нет.

«Так интересно наблюдать за этой европейской риторикой. Без доказательств, без экспертиз, без документов. На пустом месте, просто Россия виновата. Поверьте на слово. Навального отравили. Мы с таким же успехом можем тоже очень много всего наговорить. И, кстати, нам будет больше шансов поверить. Теперь еще и данные из отчета ОЗХО изъяли. Ну и тем самым себя в угол загнали. Значит, точно доказательств никаких нет о том, что Навального траванули. Ждем, когда еще один очередной бред всплывет, и они уже скажут, что это было какое-то еще вещество и забудут, что говорили до этого про Новичок и т.д. Вот будет потеха», — поделился мнением Александр Г.

Часть пользователей уверена, что огульные обвинения Российской Федерации в «попытке убийства» блогера призваны только для того, чтобы раздуть негативную информацию в СМИ о России и ввести, на основе этого, новые санкции.

«Мы понимаем, что от них только слова, нет нормальных улик и бумаг, которые это бы подтверждали. А говорить — это не есть документально утвердить. Так что это просто повод ввести новые санкции против России», — считает пользователь под псевдонимом «Гном Гномыч».

Нашлись и те, кто указал на якобы отсутствие даже попытки МИД РФ обратиться за разъяснениями, к примеру, в ту же ОЗХО. Эти граждане пришли к выводу, что Россия уже не ждёт правды и справедливости от подобных структур.

«Обращает на себя внимание тот факт, что в данном заявлении нет ни слова о том, что МИД обратится куда-нибудь (например, ОЗХО) за разъяснениями. Из чего следует вывод о том, что разъяснения не требуются», — пишет Леонид И.

Напомним, 20 октября департамент информации и печати российского МИД опубликовал комментарий, в котором заявил, что отсутствие сведений об отравляющих веществах в докладе ОЗХО по расследованию инцидента с блогером Алексеем Навальным говорит о безосновательности обвинений России в умышленном отравлении.