Браззавиль, 22 октября, 2020, 23:51 — ИА Регнум. Число умерших от COVID-19 на Африканском континенте превысило 40 тысяч человек. Об этом сообщает 22 октября представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

International Labour Organization ILO Булочная в Константине, Алжир

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Согласно официальным данным, за весь период с начала пандемии в регионе выявлено уже более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, подтверждено 40 469 случаев летального исхода, более 1,3 млн человек излечились.

В число лидеров среди африканских стран по распространению инфекции входят ЮАР, Эфиопия, Нигерия, Алжир, Гана, Кения.