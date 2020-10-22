Ростов-на-Дону, 22 октября, 2020, 23:26 — ИА Регнум. В ходе рабочей поездки в Ростовскую область 22 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила успехи региона в борьбе с пандемией. Главный государственный санитарный врач РФ отметила, что в последнее время возросло число людей, соблюдающих санитарные требования.

Donland.ru Встреча Василия Голубева с главой Роспотребнадзора Анной Поповой

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"Принятые на Дону ограничительные меры своевременные и правильные. И они дают результат. Конечно, необходимо наращивать обороты по тестированию — это один из шагов, чтобы ситуацию стабилизировать и сохранить людям здоровье. Важно своевременно выявлять заболевших и проводить все необходимые мероприятия, чтобы заболевание не получило развития», — подчеркнула Попова на встрече с донским губернатором Василием Голубевым.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется увеличить число ежедневных исследований на коронавирус. В настоящее время в сутки проводится около 9 тыс. тестов.