Москва, 22 октября, 2020, 23:07 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались 62 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 22 октября в оперативном штабе столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Антисептик у койки

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Как отмечается, у всех пациентов был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Согласно последним данным, всего в Москве выявлено уже более 381 тысячи случаев заражения коронавирусом, в том числе 4413 случаев — за последние сутки. Скончались 6249 пациентов, излечились свыше 282 тысяч человек.