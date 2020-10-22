Ереван, 22 октября, 2020, 22:00 — ИА Регнум. Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии под полный контроль границы Карабаха с Ираном не соответствуют действительности, сообщил 22 октября на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

ИА REGNUM Долина Аракса. Иранское приграничье

По его словам, максимум, о чем можно говорить, что военные Азербайджана в каких-то местах видят пограничную реку Аракс.

«По всей протяженности этой границы идут упорные бои, и о полном контроле речи идти не может. Если на каких-то узких участках их войска видят реку Аракс, это не означает полного контроля», — сказал Ованнисян.

Напомним, 22 октября азербайджанский президент Алиев заявил, что войска Азербайджана установили полный контроль над границей с Ираном на юге Карабаха.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны применяют практически все виды тяжёлого вооружения и несут большие потери.