Анкара, 22 октября, 2020, 21:36 — ИА Регнум. В Турции за последние сутки зафиксировано 2102 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 355 528 человек. Такие данные приводит 22 октября министерство здравоохранения страны.

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Сообщается также, что за сутки в больницах Турции скончался ещё 71 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 9513.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились более 310 тысяч пациентов, в том числе 1581 за последние сутки.

Напомним, накануне турецкие власти сообщали о 2013 выявленных случаях заражения и 68 скончавшихся больных COVID-19 за сутки.