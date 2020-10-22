Вашингтон, 23 октября, 2020, 01:04 — ИА Регнум. В среду, 21 октября, в Совете Безопасности разгорелись дискуссии по косовскому вопросу.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, перед членами Совета Безопасности выступила глава МИД Косово Мелиза Харадинай Стубла, в то время как специальный представитель Европейского союза по диалогу между Сербией и Косово слова не получил.

В ходе заседания представительница Соединенных Штатов Черит Нормат Шале заявила, что содержание миссии ООН в Косово (УНМИК), годовой бюджет которой составляет 30 миллионов долларов, слишком обременительно и пришла пора сократить ее контингент.

Постоянный представитель РФ в Совете Безопасности ООН Василий Небензя опротестовал предложение США, заявив, что «Москва считает УНМИК основной международной миссией в Косово».

Изначально задачей УНМИК являлось исполнение административных функций в Косово, однако после провозглашения независимости Косово в 2008 году управление Косово де-факто полностью перешло к албанским правительственным структурам, а функции УНМИК в Косово сведены до номинально представительских.