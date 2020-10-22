Рим, 22 октября, 2020, 19:58 — ИА Регнум. 19% совершеннолетних граждан Италии перестали использовать наличные деньги (купюры) из опасения заразиться коронавирусом, таковы данные исследования EMG, опубликованные в четверг, 22 октября.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Евро

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Речь идет о 9 миллионах человек. На северо-востоке страны, где экономическая ситуация более благополучна, показатель еще выше — 24% воздерживающихся от использования банкнот.

По даннымна 22 октября, в Италии умерли36 986человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на136(днем ранее — на127). Выздоровели 259 456 человек, за сутки этот показатель увеличился на2082(днем ранее — на2369). Число подтвержденных носителей выросло нарекордные 16 079(днем ранее — на15 199), самый высокий за всё время эпидемии показатель фиксируется второй день подряд. Было проведено чуть более 170 тысяч тестов, положительный результат — у 9,44% (накануне — 8,55%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет465 726. В настоящее время заражены169 302человека— на13 860больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этоговремени оноувеличилосьв 14раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции. Ограничены развлекательные мероприятия и работа учреждений общественного питания. Власти страны отвергают возможность повторной остановки экономики, однако предоставили регионам право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении уже приняты.