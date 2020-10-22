Архангельск, 22 октября, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Процесс импортозамещения в российском судостроении забуксовал на двигателях. Об этом на форуме в Архангельске заявил заместитель генерального директора по гражданской морской технике ЦНИИ «Курс» Дмитрий Стоянов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы делали подбор критических позиций по импортозамещению — туда в первую очередь входят двигатели. Низкооборотные двигатели большой мощности у нас вообще не производятся. Двигатели меньшей мощности, может, и есть, но они не всегда конкурентоспособны по топливопотреблению и другим характеристикам», — заявил Стоянов.

Он также отметил, что в России хорошо развивается сегмент грузоподъемной техники.

«У нс здесь довольно широкий ряд, в том числе локализованной техники», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о пробелах России в производстве оборудования заявлял глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон.