Мурманск, , 21:10 — REGNUM

К реализации проекта «Арктик СПГ 2» привлекут российские компании. Об этом в ходе своего визита в Мурманск заявил глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Завод «Ямал-СПГ» Kremlin.ru

«Арктик СПГ 2 будет намного рентабельнее, чем Ямал СПГ. Общий этап вложения меньше на 30 процентов, притом тоннаж в Заполярье больше. Здесь производительность около 20 миллионов тонн в год, на Ямале — 16,5 миллиона тонн, — рассказал Леонид Михельсон. — Здесь однозначно будут работать российские компании», — заявил он.

Глава компании также сообщил, какого оборудования не хватает в России.

«У нас нет стенда для испытания криогенного оборудования. Это касается и компрессорной группы, и арматуры, и насосной группы. Министерство промышленности рассматривает варианты, как это можно сделать у нас, например, на базе Ростеха, или Роскосмоса, или Росатома. Это нужно позарез и совсем скоро — уже через год-полтора», — рассказал Михельсон.

Напомним, проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По состоянию на 31 декабря 2018 года, запасы Утреннего месторождения по российской классификации составили 1 978 млрд куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО «Арктик СПГ 2» владеет лицензией на экспорт СПГ.

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