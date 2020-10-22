Иваново, 22 октября, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Данные сотрудников предприятий Ивановской области, которые нарушают масочный режим на улицах и в общественных местах, будут передаваться работодателям для принятия мер по месту работы. Решение принято региональным оперштабом, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области 22 октября.

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«Только за вчерашний день были установлены работники, нарушающие масочный режим, 14 предприятий. Каждому из руководителей сегодня будет доведена информация в письменной форме о необходимости соблюдения правил эпидбезопасности работниками как на самом предприятии, так и по пути следования с работы и на работу», — уточнил глава регионального Роспотребнадзора Павел Колесник.

На территории Ивановской области действует масочный режим: носить защитные средства органов дыхания необходимо в общественном транспорте, а также во всех местах массового скопления людей. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима.