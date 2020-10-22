Симферополь, 22 октября, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Вакцинация медицинских работников от коронавируса началась в Крыму, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе крымского минздрава.

Mzdrav.rk.gov.ru Вакцина от коронавируса

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Вакцинированы уже десять медицинских работников, все они находятся в группе риска, так как контактируют с большим количеством больных COVID-19.

Вакцинацию проводили в поликлинике ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница №7». Для вакцинации использовалась вакцина «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. Вакцинация проводится на добровольной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крым в целях тестирования логистической системы была передана первая пробная партия вакцины.

В последние недели в Крыму наблюдается резкое увеличение числа носителей коронавируса — только за последние сутки было подтверждено 212 новых случаев заражения.