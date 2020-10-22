Санкт-Петербург, 22 октября, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Медицинские власти Санкт-Петербурга спокойно реагируют на показатели смертности и летальности от COVID-19, согласно которым город на Неве оказался на непочётных первых позициях среди других регионов России.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина реанимации

«Мы ориентируемся прежде всего на показатели общей смертности. Они у нас не сильно отличаются от других крупных российских городов», — заявили ИА REGNUM в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

По данным оперативного штаба, на 22 октября в Петербурге общее количество умерших от ковида составляет 3533 человека за всё время пандемии. Впереди по общей смертности — только Москва, где к сегодняшнему дню скончались 6187 человек. Третьей, после Петербурга, идет Московская область (1511 жертв).

Показатель летальности высчитывается как процент умерших от количества заболевших (заразившихся). На сегодня в Петербурге летальность коронавирусной инфекции составляет 6,46%. Это наивысший показатель в России. На втором месте идет Республика Дагестан (4,80%).

В целом по России летальность COVID-19 на сегодня составляет 1,72%, при этом в Москве — 1,62%, в Московской области — 1,83%, в Ленинградской области — 1,04%.

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Что же касается общей смертности, то, согласно только что опубликованным данным Петростата, смертность в Петербурге в январе — августе 2020 года составила 45 348 случаев. Это на 5478 смертей больше, чем было зафиксировано в аналогичном периоде прошлого года. Уровень смертности в Петербурге, из расчета на 1000 человек населения, за восемь месяцев 2020 года вырос на 13,5%.