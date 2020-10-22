Краснодар, 22 октября, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Более пяти тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом развёрнуто на данный момент на Кубани, свободными остаются на данный момент 17% из них, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе администрации края. В одном из отделений городской клинической больницы №1 Краснодара дополнительно развернули 80 коек, в городской больнице №3 Сочи открыли 200 коек.

Mos.ru В больнице

«Существующий резерв позволяет оперативно увеличить общее количество коек до порядка шести тысяч. В случае их заполняемости будут открыты и дополнительные места для лечения больных коронавирусом», — сообщили в министерстве здравоохранения края, уточнив, что инфекционные госпитали справляются с нагрузкой и обеспечены необходимым оборудованием, запасом лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе подтвердили 102 новых случая заражения коронавируса. Всего положительные тесты на коронавирус на Кубани получили 16 237 человек, 11 257 пациентов выписано. 368 пациентов с COVID-19 скончались. 324человека находятся в тяжелом состоянии.