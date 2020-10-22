Москва, 22 октября, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко самоизолировался в связи с выявленным случаем коронавируса у одного из членов его семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра.

Duma.gov.ru Министр здравоохранения Михаил Мурашко

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По словам собеседника агентства, Мурашко чувствует себя хорошо.

Отмечается также, что министр продолжит свою работу в дистанционном формате.