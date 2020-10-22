Москва, 22 октября, 2020, 11:20 — ИА Регнум. В Госдуме настаивают на жесткой позиции России по отношению к усиливающейся цензуре на крупных интернет-платформах.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

«Мы видим, что все эти пометки «подконтрольное СМИ» ставятся крайне неравномерно. Их получают российские СМИ, но не, например, «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент), Deutsche Welle или BBC World News. Добровольно складывать с себя полномочия самопровозглашенных политических цензоров интернет-платформы не готовы. А наша страна не намерена терпеть политику двойных стандартов и не оставит такое поведение без ответа», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российские, китайские и иранские онлайн-издания получили в Twitter и Facebook пометку о том, что они являются подконтрольными властям СМИ, но учрежденные и финансируемые правительством США медиаресурсы не получили «ярлыка».