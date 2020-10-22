Москва, 22 октября, 2020, 10:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 290 человек. Об этом 22 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Зафиксировано 290 летальных исходов», — говорится в информации.

Это на 27 случаев меньше, чем сутками ранее, когда умерли 317 человек и был установлен антирекорд. Всего за время пандемии от коронавирусной инфекции в России умерли 25 242 человека.