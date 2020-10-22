Санкт-Петербург, 22 октября, 2020, 10:12 — ИА Регнум. С понедельника, 26 октября, пассажирам всех видов общественного транспорта Санкт-Петербурга, у которых нет масок и перчаток, может быть официально отказано в перевозке. Такое же правило распространяется и на такси, сообщили 22 октября в городском комитете по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM 9 Ядекс Такси

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Также с понедельника власти города обещают значительно увеличить количество рейдов для установления личности нарушителей масочного режима и привлечения их к административной ответственности. Рейды в транспорте и на улицах Петербурга будут проводиться с участием полицейских, проверки затронут и работу такси.

Как напоминают в комтрансе Петербурга, водители и кондукторы автобусов, трамваев и троллейбусов, водители такси также обязаны использовать средства индивидуальной защиты при исполнении служебных обязанностей. Таксист может ехать без маски только в отсутствие пассажиров в салоне.

Как сообщили в комитете, на сегодняшний день общий пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга по сравнению с прошлой неделей уменьшился на 0,7% и составил 77% от показателей аналогичного периода 2019 года.