Москва, 22 октября, 2020, 03:58 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Министерству обороны РФ во взыскании с ОАО «Российские железные дороги» более 155 млн рублей неустойки по контракту на воинские железнодорожные грузовые перевозки во внутригосударственном сообщении. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Александр Латышов ИА Красная Весна Грузовые вагоны

В основе иска на 155 320 026 рублей лежал госконтракт от мая 2018 года. Его цена составляла 5,2 млрд рублей. По договору РЖД должно было оказать услуги с 1 марта по 31 мая 2018 года. Министерство заявило, что грузоперевозки были совершены с просрочкой, потому потребовало выплаты неустойки.

Судья указал на то, что, по условиям договора, Минобороны «обязано в письменной форме сообщать ОАО «РЖД» о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение двух рабочих дней после обнаружения таких недостатков». Между тем в конце июля 2018 года стороны подписали сводный акт и тем самым ведомство подтвердило, что «фактическое оказание и объем оказанных услуг соответствует требованиям Минобороны».

"Кроме того, в соответствии с протоколом разногласий от 31.05.2018 к государственному контракту от 31.05.2018 года №257/7896/2 947 049 на оказание услуг по выполнению воинских железнодорожных грузовых перевозок для нужд Министерства обороны Российской Федерации во внутригосударственном сообщении, стороны при заключении контракта не достигли соглашения о включении в него пункта 8.2 в той редакции, на которой истец основывает свои исковые требования», — отметил судья и в удовлетворении претензий отказал.

Напомним, ранее в суд поступил иск министерства о взыскании с РЖД 30 млн рублей некоего ущерба. До этого министерство подало иски на сумму более 400 млн рублей, но во взыскании более 220 млн рублей заявителю было отказано.

На сегодня в арбитраже на рассмотрении находятся свыше десятка финансовых споров между железнодорожной компанией и министерством.