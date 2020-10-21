Москва, 21 октября, 2020, 23:05 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались 66 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 21 октября в оперативном штабе столицы.

Mos.ru Медицинские работники в защитных костюмах в московской инфекционной больнице

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Отмечается, что у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и имелся положительный результат тестов на SARS-CoV-2.

Согласно последним данным, всего в Москве выявлено уже более 377 тысяч случаев заражения коронавирусом, 4389 из которых — за последние сутки. Скончались 6187 пациентов, излечились почти 280 тысяч человек.