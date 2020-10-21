Москва, 21 октября, 2020, 22:43 — ИА Регнум. Антисептические средства и перчатки одинаково эффективны для защиты от коронавируса при их правильном применении. Об этом заявил 21 октября главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

Senado Federal Антисептик

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"Перчатки и кожные антисептики при правильном их использовании — равноценно эффективные меры», — приводит его слова пресс-служба министерства.

Чуланов пояснил, что перчатки необходимо использовать одноразово и надевать их, заходя в места с большим скоплением людей, а также общественные места, где есть поверхности, с которыми приходится соприкасаться: дверные ручки, поручни, стеллажи, тележки в магазинах.

«В момент, когда перчатки у вас на руках, старайтесь не прикасаться ими к кожным покровам, особенно к лицу, слизистым, носу, ушам, глазам поскольку на перчатках может находиться возбудитель новой коронавирусной инфекции и других опасных заболеваний», — отметил специалист.

При выходе из общественных мест рекомендуется аккуратно снимать перчатки, беря их за манжет и не касаясь руками их внешней стороны, которая могла соприкасаться с заражёнными поверхностями.

При использовании в общественном месте, как руки, так и перчатки можно обрабатывать кожным антисептиком, но при этом следует помнить, что перчатки являются одноразовым средством защиты.

«Нельзя использовать матерчатые перчатки, которые часто используют много раз. Люди надевают эти перчатки, потом снимают, кладут в карман, затем надевают снова и подолгу носят, — отметил специалист Минздрава. — К сожалению, это может только способствовать инфицированию — мы собираем на этих перчатках инфекцию и далее носим её в кармане, беремся руками за грязные перчатки».

Кожные антисептики, по словам Чуланова, также следует использовать перед входом и выходом из общественных мест, транспорта. Это позволит и сохранить неинфицированными поверхности в метро, и осуществить профилактику инфекции после выхода.