Екатеринбург, 21 октября, 2020, 22:34 — ИА Регнум. В Свердловской области организовали с начала пандемии COVID-19 уже 1 903 943 исследования проб на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Исследования на коронавирус

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21 октября 2020 года врачи провели 19 925 исследований тестов. Для сравнения, в начале октября 2020 года удавалось провести 10 — 12 тысяч таких исследований.

Всего в регионе обследовали 1 796 076 человек на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 33 425 случаев заражения коронавирусом.