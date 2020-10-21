Баку, 21 октября, 2020, 21:19 — ИА Регнум. Турецко-азербайджанские переговоры на тему войны в Нагорном Карабахе состоялись вечером 21 октября на уровне глав МИД, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

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Уточняется, что азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу«текущую ситуацию в регионе».

Обе стороны сошлись на том, отмечают в Баку, что «оккупированные территории Азербайджана» должны быть освобождены — тогда в Нагорном Карабахе станет возможным установить мир.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября Байрамов при посредничестве США будет участвовать в переговорах с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

Ереван обвиняет Баку в том, что Азербайджан пользуется поддержкой Турции, которая выходит за рамки дипломатической и политической помощи.