Женева, Швейцария, 21 октября, 2020, 20:46 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 350 424 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 5192 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 21 октября Всемирная организация здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Сообщается, что всего за период с начала пандемии в мире выявлено уже 40 665 438 инфицированных коронавирусом, подтверждёно 1 121 843 случая летального исхода.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 296 886 новых случаях заражения коронавирусом и 4028 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.