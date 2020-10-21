Рим, 21 октября, 2020, 20:12 — ИА Регнум. В последние недели число вызовов скорой медицинской помощи в разных регионах Италии выросло на 15−30%, сообщили в руководстве службы в среду, 21 октября.

Russian.news.ru Скорая помощь в Италии

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В большинстве ситуаций скорую вызывают при проблемах с дыханием и высокой температуре, в случае, если симптомы не проходят сами, отметили также руководители службы.

По даннымна 21 октября, в Италии умерли36 832человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на127(днем ранее — на89). Выздоровели 257 374 человека, за сутки этот показатель увеличился на2369(днем ранее — на2046). Число подтвержденных носителей выросло нарекордные 15 199(днем ранее — на10 874). Было проведено чуть менее 178 тысяч тестов, положительный результат — у 8,55% (накануне — 7,51%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет449 648. В настоящее время заражены155 442человека— на12 703больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этоговремени оноувеличилосьв 13раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции. Ограничены развлекательные мероприятия и работа учреждений общественного питания. Власти страны категорически отвергают возможность повторной остановки экономики, однако они предоставили регионам право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении уже приняты.