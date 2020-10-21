Москва, 21 октября, 2020, 19:22 — ИА Регнум. Инфляция в России за период с 13 по 19 октября составила 0,1%, как и в предыдущие две недели. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Инфляция за период с начала октября, по оценке ведомства, достигла 0,3%, с начала текущего года года — 3,2%.

Согласно данным Росстата, за последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали сахар-песок — на 4%, куриные яйца — на 1,9%, подсолнечное масло — на 1,7%, гречневая крупа — на 0,8%, сосиски, сардельки, полукопчёная и варёно-копчёная колбаса, сметана — на 0,4%, мясные консервы, мороженая рыба, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 0,3%, маргарин, молоко, жирный творог и ржаной хлеб — на 0,2%.

Одновременно с этим рис и пшено подешевели на 0,2%, карамель, глазированные шоколадом конфеты и вермишель — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,3%, в том числе белокочанная капуста стала дешевле на 1,6%, яблоки — на 1,5%, морковь — на 1,2%, лук — на 0,3%, картофель — 0,2%. В то же время огурцы подорожали на 3%, помидоры — на 2,5%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, стиральный порошок стал дороже на 0,5%, зубные щётки — на 0,4%, пелёнки для новорожденных, мыло и детские подгузники — на 0,2%, туалетная бумага — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по данным Росстата, за неделю в среднем не изменились.

Напомним, недельная инфляция на уровне 0,1% наблюдается в России с начала октября. В сентябре Росстат впервые за год зафиксировал месячную дефляцию в размере 0,1% после нулевой инфляции в августе.

Инфляция в октябре уже превысила прогноз Минэкономразвития, согласно которому по итогам месяца она может составить 0,2%.