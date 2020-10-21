Москва, 21 октября, 2020, 18:42 — ИА Регнум. Госдума, приняв в первом чтении законопроект о повышенной ставке НДФЛ с доходов от 5 млн рублей в год, сделала первый шаг к введению прогрессивного подоходного налога. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Первый шаг к прогрессивному подоходному налогу сделан», — отметил Шеин.

Он напомнил, что при создании среднего класса в США ставка подоходного налога с верхушки достигала 95%. И это, по мнению парламентария, «абсолютно правильно и сегодня».

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым устанавливается налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц в размере 15% в отношении превышающей 5 млн рублей в год части дохода физического лица, определив при этом виды доходов, к которым применяется эта налоговая ставка. Ставка будет рассчитываться таким образом, что в отношении доходов до 5 млн рублей сохранится ставка 13%, а в отношении доходов более 5 млн рублей налоговая ставка будет составлять 650 тыс. рублей и 15% суммы доходов, превышающих 5 млн рублей.