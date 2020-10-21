Москва, 21 октября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. Жёстких ограничительных мер в связи с новой волной эпидемии коронавируса в России вводить не планируется. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое в период режима ограничений кафе

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"По поводу возможности введения жёстких и тотальных ограничительных мер — мы этого делать не планируем, у правительства нет таких планов», — сказал глава государства.

В связи с этим он обратился к представителям бизнеса с призывом тщательно следить за соблюдением всех санитарных требований на предприятиях, а также выработать корпоративные меры предосторожности для предотвращения распространения инфекции и избежания даже точечных ограничений.