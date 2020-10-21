Москва, 21 октября, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Переориентация во внешней торговле на рынки Евросоюза не привела Украину к экономическому процветанию и не смогла заместить выпадающие доходы от сокращения товарооборота с Россией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 октября заявил член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава подкомитета по государственной экономической политике комитета Верховной рады Украины по экономическому развитию Александр Колтунович на круглом столе по вопросам торгово-промышленного сотрудничества России и Украины в Торгово-промышленной палате (ТПП) России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и ЕС

«Если пик торговли, экспорта товаров в Российскую Федерацию был 20 млрд долларов в 2014 году, то в прошлом году — только 3 млрд долларов. Мы потеряли порядка 17 млрд долларов экспорта — а это и промышленное производство, и рабочие места, зарплаты и так далее. А если пересчитаем с учётом миграционных процессов, которые у нас происходят, эта цифра будет ещё больше», — заявил Колтунович.

По рынку СНГ в целом пик товарооборота составлял порядка 26 млрд долларов — на сегодняшний момент же речь идёт о лишь шести млрд долларов.

«Нам в своё время наши оппоненты политические и экономические обещали, что у нас будет диверсификация и замещение евразийских рынков с помощью европейских», — указал он.

«Но что мы имеем в цифрах? Если в 2011 году мы экспортировали в ЕС на 18 млрд долларов, то в прошлом году было 20 млрд долларов. Потери в СНГ — 20. Получается минус 18 млрд долларов. Ни о какой диверсификации речи быть не может. Кроме того, товарная структура экспорта носит ярко выраженный сырьевой характер — 75% составляет сельскохозяйственное сырьё», — продолжил депутат Верховной рады.

По его словам, в настоящее время украинская сторона особенно заинтересована в оживлении экспорта в Россию продукции машиностроительной отрасли, которая пострадала за последние пять лет особенно сильно — загрузка мощностей предприятий снизилась до 20−30%.