Санкт-Петербург, 21 октября, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Петербургские рестораторы выступили против так называемого «комендантского часа» во имя борьбы с коронавирусом, который вводят власти Северной столицы. Как ожидается, с 26 октября заведениям общественного питания — ресторанам, кафе, барам и другим — будет запрещено работать с 23:00 до 06:00.

Дарья Драй ИА REGNUM Заведения на улице Рубинштейна

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Ранее вице-губернатор Евгений Елин объяснил это тем, что Смольный пытается остановить распространение заразы на танцполах и в злачных заведениях, в то время как еду после 23:00 все равно никто в ресторанах почти не заказывает.

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Однако ему возражает «Союз развития культуры питания и сохранения исторического наследия улицы Рубинштейна». Его члены полагают, что попытка уничтожить ночную жизнь Петербурга комендантским часом убьет ресторанную отрасль.

Половина всей выручки ресторанов за неделю приходится на ночное время в пятницу и субботу, подчеркивают в объединении, причем после 23:00 как раз делается 50% выручки этих дней. Там опросили около 200 ресторанов и баров, и они заявляют о грозящих убытках.

По словам менеджера объединения Анжелики Ефремовой, потери оборота из-за комендантского часа составят 25% в месяц, в то время как рентабельность ресторанного бизнеса — 15−20% от оборота.

Доля же танцевальных заведений, которых опасается Смольный, в общей структуре петербургского общепита невелика. В обычных ресторанах «никто не танцует после 23:00, но люди активно заказывают еду и напитки и просто сидят и общаются».

«Получается, что ради контроля 2−3% предприятий сейчас снова скинут в пропасть всю отрасль», — цитирует членов Союза «Фонтанка». По их мнению, меры не принесут никакой пользы, лишь ущерб ресторанной отрасли.

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Заметим, война петербургских рестораторов с губернатором Александром Бегловым разгорелась во время пандемии: заведения Северной столицы не открывали дольше московских, в результате недовольные бизнесмены пытались жаловаться даже президенту Владимиру Путину и грозились открыться без всяких на то разрешений.