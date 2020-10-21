Ереван, 21 октября, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Усилия президента РФ Владимира Путина в переговорах о мире в Нагорном Карабахе сыграли важную роль, сообщили 21 октября в пресс-службе МИД Армении.

Kremlin.ru Владимир Путин и Никол Пашинян

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Армянское внешнеполитическое ведомство распространило заявление министра иностранных дел республики Зограба Мнацаканяна по итогам его встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В ходе переговоров Мнацаканян, как отмечается, «высоко оценил непосредственные усилия России и президента Путина в достижении договорённостей о прекращении огня».

При этом армянская сторона отметила отрицательную роль Азербайджана в этом вопросе, поскольку, несмотря на усилия по достижению мира, договорённость о перемирии не выполняется Баку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, формально перемирие, о котором главы МИД конфликтующих сторон договорились в Москве, действует в Нагорном Карабахе с 10 октября. Новая договорённость о перемирии достигнута также при участии России 17 октября.