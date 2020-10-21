Москва, 22 октября, 2020, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 22 октября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о продлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.

Игорь Грабарь. Новая дача (фрагмент). 1903

«Дачную амнистию» предполагается продлить еще на пять лет — до 1 марта 2026 года. Амнистия предполагает, что граждане России могут в упрощённом порядке оформить права на дома, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

Амнистия действует уже 14 лет — с 1 сентября 2006 года и позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи, бани и так далее, отметил ранее глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Инициативу поддерживают все фракции нижней палаты парламента.