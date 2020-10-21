Санкт-Петербург, 21 октября, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Объем сделок с землей под жилищное строительство в Петербурге вырос в девять раз в III квартале 2020 года. К такому выводу пришли аналитики, сравнив показатели с аналогичным периодом прошлого года.

Дарья Драй ИА REGNUM 5 Строительство домов

Если в 2019 году было совершено сделок на площадь в 17,58 га, то в 2020-м — на 156,6 га. Общий объём сделок на земельном рынке с начала 2020 года уже превышает результаты 2019 года в 7 раз. Эксперты объясняют это отложенным спросом.

Партнер Rusland SP Дмитрий Лехмус полагает, что рост активности на рынке связан прежде всего с переходом на эскроу-счета и проектное финансирование.

«В прошлом году девелоперы заняли выжидательную позицию и не приобретали новых проектов, пока не стали понятны новые правила игры. Сейчас, когда отлажено взаимодействие с банками и сформированы кредитные продукты, мы наблюдаем резкое увеличение числа сделок с землёй», — говорит он.

В III квартале землю активно приобретали «Группа ЛСР», AAG, «Аквилон Инвест», Sun Development и «Красная стрела». Общая сумма сделок превысила 8,6 млрд рублей. Впрочем, основной объём приобретений был сформирован преимущественно за счёт сделки «Группы ЛСР» на намывных территориях Васильевского острова. Компания купила 143 га на намыве, что обошлось девелоперу, по экспертной оценке, примерно в 3 млрд рублей.

Крупные по площади покупки совершили ГК «ПИК» (7,6 га на Кантемировской улице), Группа RBI (3,7 га на проспекте Большевиков), «Аквилон Инвест» (6,2 га в Кудрово).

Среди дорогих лотов помимо намывных территорий оказались участок в 2,6 га на Московском проспекте, 114, купленный «Красной стрелой» за 1,6 млрд рублей, и 1,4 га на Петровской косе, которые «Газпромбанк-Инвест Северо-Запад» купил за 1,3 млрд рублей.