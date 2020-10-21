Москва, 21 октября, 2020, 14:20 — ИА Регнум. Вакцина «ЭпиВакКорона» является безопасной как для здоровых людей, так и для лиц с хроническими болезнями, аллергией и пожилых людей. Об этом в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожилой мужчина в медицинской маске

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«Вакцина полностью безопасна, как для здоровых добровольцев, так и для лиц с хроническими заболеваниями, аллергиков, лиц старшего возраста», — сказал Максютов.

По его словам, в центре изучают возможность применения этой вакцины в рамках клинических исследований на детях с 14−17 лет без изменения её состава.